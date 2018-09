Rossi trova casa agli immigrati "Immobili Asl finiranno agli stranieri"

" Tanto per cambiare il Pd non si smentisce ". Inizia così l'accusa che la Lega rivolge al governatore della Toscana, Enrico Rossi. Al centro della contestazione una convenzione " in essere dal 2014 " e "rinnovata" da Rossi, che " prevede un accordo fra Asl e Regione allo scopo di trovare immobili da mettere a disposizione degli immigrati ".

Elisa Montemagni, capogruppo della Lega al Consiglio regionale toscano, accusa Rossi di non " pensare a risolvere le tante problematiche dei nostri corregionali ", ma di preoccuparsi più degli stranieri. In fondo sono noti gli affondi del governatore contro le politiche di chiusura dei porti di Matteo Salvini. " Dopo quattro anni, - prosegue il consigliere regionale - la sinistra non cambia musica, ma anzi ribadisce il suo colpevole disinteresse verso le svariate problematiche che, quotidianamente, assillano i toscani ".

Senza contare, peraltro, che "le criticità abitative sono presenti in gran numero nella nostra regione -. spiega Montemagni - vista pure la penuria di case popolari ". Per carità, anche altre Regioni hanno problemi simili. " Ma nei confronti degli immigrati - attacca la leghista - ci s'ingegna col massimo impegno e magari, finirà, che alcuni immobili dell'Asl verranno destinati non certamente a chi è nato e cresciuto sul nostro territorio ".