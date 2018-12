Ruba l'automobile a un amico per andare a litigare con l'altro

Sapeva tutto di lui: che di solito non chiudeva la macchina una Mitsubishi Pajero, che nascondeva le chiavi all'interno. Per questo rubarla nel cortile di casa, a Ventasso, per un 35enne di Reggio Emilia è stato facilissimo. Non perchè l'avesse pedinato ma perchè il derubato era un suo amico. Gli aveva portato via la macchina per un impegno urgentissimo e improrogabile: andare a litigare con un altro amico a Bibbiano, un paese vicino. E non poteva arrivare in ritardo. Così quando i carabinieri sono intervenuti per sedare una rissa a calci e pugni tra due uomini in piazza hanno scoperto il furto di cui il derubato era all'oscuro: avvisato ha confermato il furto affacciandosi dal terrazzino. Una volta si diceva: l'amico è quella persona che arriva quando il resto del mondo se ne va. Si, ma non con la tua macchina...