Rubato il camper della candidata-mamma di Forza Italia

«Mamma on tour» continua ma senza camper. A Domiziana Giola, candidata al Pirellone per Forza Italia, hanno rubato il mezzo con cui stava girando la regione. «Ieri è successo un fatto increscioso - scrive su Facebook - Nel tardo pomeriggio, mentre eravamo impegnati in un incontro elettorale a Como ci hanno rubato il camper coperto con tutte le nostre insegne. È una notizia che può far sorridere, forse portare anche a facili ironie, ma vi assicuro che personalmente mi sono molto spaventata. Avendo impegni elettorali anche alla sera, per fortuna mio marito era appena passato a prendere la mia bimba di poche settimane, che pertanto fortunatamente era al sicuro con lui». Il sospetto è che qualcuno, più che al camper, fosse interessato a frenare la sua campagna elettorale. «È un furto davvero molto strano. Del resto è davvero difficile pensare di passare inosservati con un camper zeppo di insegne elettorali. Non so che dire. Bisogna davvero essere persone meschine e riprovevoli». Domiziana però non si è data per vinta e già ieri mattina, senza il camper, si è rimessa in marcia a caccia di voti.