Saba "consola" Di Maio "Aristide, ritornerai..."

Luigi Di Maio non sta certo attraversando un momento facile. La "scoppola", come l'ha definita Alessandro Di Battista, fa sentire tutto il suo peso. Il capo politico del Movimento si trova schiacciato tra gli impegni di governo presi dal Movimento col contratto con la Lega e la base grillina (con la complicità di alcuni esponenti pentastellati) che chiede un passo indietro. Nei retroscena, come ricorda l'Huff, gira voce che proprio una parte del Movimento vorrebbe mettere ai voti la "testa" di Di Maio su Rousseau, proprio quel Rousseau che l'ha eletto capo dei 5 Stelle.

E a far da crocerossina arriva la sua fidanzata, Virginia Saba che in un post paragona Di Maio ad Aristide e Matteo Salvini ad Aristide senza però mai fare i nomi dei due leader: "A ristide il Giusto era un politico ateniese così virtuoso che l’avversario Temistocle, noto per l’eloquenza, trovò con lui un’alleanza ". E ancora: " Una volta - scrive Saba - Aristide ebbe il compito di raccogliere gli ostrakon, tavolette di ceramica sulle quali gli ateniesi scrivevano il ‘no like’ per giudicare democraticamente i politici. Gli si presentò un cittadino il quale consegnò il suo ostrakon per ‘quell’Aristide’, non sapendo di essere davanti a lui. Aristide gli chiese quale fosse il motivo, senza rivelargli la sua identità. Quello rispose che era ‘stanco di sentir nominare Aristide il Giusto’. Aristide da virtuoso prese il suo ostrakon senza dir nulla. Un po’ di tempo dopo il Giusto fu ostracizzato ". Una metafora che la stessa giornalista poi spiega in modo più chiaro: " Spesso capita che la democrazia sia quella serie di sincopate preposizioni, vaghe e generiche, che decidono cosa sia giusto o sbagliato. E spesso la virtù sta nell’unico escluso. Fu poi la necessità a far sì che Aristide tornasse per sconfiggere i persiani. Del resto è quando siamo davanti al pericolo che tutto cambia... ". Di Maio sarà all'altezza di Aristide?