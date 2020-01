Sala conferma l'asse con Grillo: "I 5 Stelle hanno una parte di sinistra"

L'asse tra Beppe Sala e Beppe Grillo ha già basi solide e a breve potrebbe definitivamente decollare. Il dem ha di fatto confermato l'esistenza di un feeling particolare con il fondatore del Movimento 5 Stelle, con cui ha già avuto diversi incontri e telefonate. Il sindaco di Milano non ha assolutamente smentito che tra i due vi sono state occasioni per discutere di diverse tematiche, tra cui il welfare, la difesa dell'ambiente e il solidarismo. A suo giudizio i grillini " non sono finiti ": ha riconosciuto che indubbiamente stanno vivendo " un momento di difficoltà ", ma rimane comunque il fatto che hanno " raccolto l'interesse di tanti cittadini. E se anche avessero il 15%, è un 15% di italiani danno ancora loro fiducia ".

Il primo cittadino in maniera chiara e diretta ha risposto alle domande dei giornalisti che gli hanno chiesto appunto dell'asse con il comico genovese: ha ribadito la disponibilità a un'apertura di " un dialogo che nasce da una comunanza di visione su tanti temi ". Sì, perché dal suo punto di vista i pentastellati " al loro interno hanno una parte di sinistra ".

"Relazione amicale"

Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Sala ha parlato anche dal rapporto personale con il garante dei 5S: " C'è una componente che ha un'attenzione al sociale simile alla nostra e alla mia e io la personifico in Grillo perché abbiamo questo rapporto ". Un rapporto definito nello specifico come " relazione amicale ". Davvero strano, se si pensa che fino allo scorso anno i due mondi si erano dichiarati guerra eterna. Ma ora ecco che il sindaco non fa altro che strizzare l'occhio a Grillo: " La cosa bella per me è che io non ho nulla da chiedere a lui e lui non ha nulla da chiedere a me ". È dunque da considerarsi come un " dialogo fra due persone che si piacciono per alcune idee ".