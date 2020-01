Sala primo nei sondaggi ma il centrodestra unito vince anche a Milano

I milanesi voteranno per eleggere il sindaco nel 2021. Ma nonostante all'appuntamento manchi ancora un anno, ecco che arrivano i primi sondaggi sulla corsa a Palazzo Marino. Secondo la rilevazione dell'istituto demoscopico Ipsos per il Corriere della Sera, il primo cittadino Beppe Sala continuerebbe a godere di un alto consenso: il 69% del campione intervistato, infatti, giudica positivamente l'operato del sindaco, mentre il 23% lo stronca.

E la valutazione dell’operato dell’amministrazione comunale a guida del centrosinistra? Per questa voce i voti positivi rappresentano il 72%, contro un 21% che si è espresso negativamente. "Parliamo del sindaco Sala. Qualcuno pensa che possa essere il candidato nazionale del centrosinistra. Lei pensa che Sala potrebbe essere un buon leader per questa coalizione" , il quesito posto da Ipsos al campione e i risultati sono i seguenti: il 27% sostiene che l’inquilino di Palazzo Marino abbia il physique du rôle per diventare leader del centrosinistra italiano, mentre il 24% pensa che Sala – "per quanto possa essere capace" – sia troppo legato alla città di Milano per poter ricoprire un ruolo su scala nazionale. Infine, il 19% dice che l'ex manager non avrebbe le capacità per un ruolo di quel calibro.

Poi ecco il dato sul gradimento degli assessori: il più amato risulta essere (col 20%) Pierfrancesco Maran, che si occupa di urbanistica, verde e agricoltura. Dietro di lui ecco Filippo Del Corno (alla Cultura) con l’11%, mentre appaiati al terzo posto, all’8%, troviamo Marco Granelli (Mobilità e Ambiente) e il vicesindaco Anna Scavuzzo.

Ma i numeri più interessanti del sondaggio Ipsos sono quelli relativi alle intenzioni di voto ai singoli partiti. La prima forza politica è il Partito Democratico, scelto dal 27,4% dei votanti. Alle spalle del Pd milanese, ecco la Lega, al 26,8%, e Fratelli d’Italia: Giorgia Meloni, sotto la Madonnina, vale addirittura il 12,9%. Forza Italia, invece, cala al 4%.

Tornando nello schieramento di centrosinistra, +Europa varrebbe il 4,2% dei consensi, I Verdi il 3,7% e Azione di Carlo Calenda il 3,2%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi incontrerebbe le preferenze del 2,5%. E il Movimento 5 Stelle? Rappresenta il 9,4% dell’elettorato meneghino. E il 57% degli intervistati boccia un’eventuale asse Pd-M5s alle amministrative.

Quindi, attenzione: lo schieramento di centrodestra è davanti al centrosinistra nelle intenzioni di voto: 44,8% contro il 42,1%. La corsa a Palazzo Marino è già iniziata…