Sallusti racconta la verità sulla foto di Hitler in ufficio

La sera delle elezioni migliaia di italiani si sono indignati per una foto. Ritraeva Alessandro Sallusti con alle spalle un'immagine di Hitler e un "meme" ironico su Andrea Bocelli.

Si tratta di uno screenshot tratto dai vari collegamenti con cui il direttore de ilGiornale ha commentato in diretta lo spoglio nei salotti televisivi. Immediatamente il "popolo di Twitter" si è scatenato con battute, sfottò e post inorriditi: "Se uno come Sallusti dietro la scrivania tiene una foto di Hitler e una di una curva che inneggia alla discriminazioni territoriali (cose tipo forza Vesuvio) qualcosa vorrà pur dire, o no? Ad esempio cose del tipo mi piacciono i nazisti o i tifosi fascisti, scrive un utente. E ancora: "Fare zapping fa male! Becco Sallusti che si collega con Vespa e alle spalle ha Hitler con saluto fascista e striscioni campanilistici di gusto discutibile! Vergognoso...".

Un'ondata di tweet che ha portato l'hashtag #Sallusti a diventare trending topic nelle ore tra domenica e lunedì. E che è inevitabilmente stata rilanciata dai media. Come Repubblica, che alla questione ha dedicato persino un video in cui definisce le immagini apparse dietro il direttore "alcuni particolari di disturbo".

O come Libero, che sul suo sito parla di "immagine clamorosa" e su Facebook azzarda un "una roba pazzesca" che crea "imbarazzo totale".

il Post arriva persino a dare notizia della vicenda nel liveblog sullo spoglio, mentre sui giornali online è un tripudio di parole come "scandalo", "gaffe", "foto choc" e via dicendo. Fino a Striscia la Notizia che lo ha inserito al primo posto nella classifica su I nuovi mostri.

Alessandro Sallusti ha deciso quindi di mostrare ai lettori la verità sulle immagini apparse dietro la sua testa. Giudicate voi: guarda il video.