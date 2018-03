Salvini, in aereo spunta un foglio con le priorità: "Meno tasse, Fornero e disabili"

Abolizione della legge Fornero, raggiungimento della pace fiscale, istituzione del ministero per i Disabili: sono queste le priorità programmatiche di Matteo Salvini, da quello che emerge da un foglietto di appunti fotografato di nascosto sul volo che questa mattina da Milano lo ha portato a Roma.

Una compagna di viaggio che desidera restare anonima ha intercettato il segretario della Lega sull'aereo Alitalia diretto nella Capitale e ha rubato un'istantanea dello schema per il programma di un eventuale governo a trazione leghista. Fra i punti più importanti elencati nella parte alta del foglio, il ministero per i Disabili, un generico "meno tasse", il taglio di diverse accise sulla benzina. E poi un intervento sulle sigarette elettroniche (che il leghista, accanito fumatore, vorrebbe detassare), l'obiettivo della "pace fiscale" e l'odiatissima legge Fornero. Che dal sesto posto della lista è messa in testa all'elenco con una vistosa freccia.

Questa mattina Salvini, dall'aereo ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto in cui saluta con il pollice all'insù e la garrula didascalia "mici, grazie a voi l’Italia può tornare a volare! Ce la metterò tutta, promesso".

Ora la parola spetta però al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che valuterà se il segretario del Carroccio, anche in base a quel programma scribacchiato in aereo, sarà in grado di raccogliere intorno a sè una maggioranza sufficiente a formare un governo.