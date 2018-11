Salvini attacca Juncker sul 4 novembre: "Festa fascista solo per chi beve"

Matteo Salvini mette nel mirino chi vede i pericoli di un ritorno del fascismo anche solo in una festa come quella del 4 novembre che oggi ricorda anche la vittoria della Prima Guerra Mondiale. Il ministro degli Interni dal Veneto dove si trova per stare vicino alle popolazioni colpite dal maltempo afferma: "E' il centenario della Grande guerra, della libertà riconquistata, e questa è la migliore risposta a quelli che vanno in giro agitando fantasmi di fascismo, nazismo, dittature che possono essere evocati solo se il tasso alcolico è oltre un certo livello".

Il messaggio neanche troppo velato è anche diretto agli antifascisti che ieri hanno insultato le forze dell'ordine mentre sfilavano per le vie di Trieste opponendosi alla sfilata di CasaPound che invece celebrava la vittoria del 4 novembre. Un commento duro quello di Salvini che testimonia come alcune feste nazionali siano ancora divisive. Per certi ambienti di sinistra anche una giornata dedicata alla vittoria del primo conflitto mondiale può essere il pretesto per far polemica sui social. Ma di fatto le cerimonie di Roma e Trieste sono la migliore risposta a chi vede il fascismo ovunque...