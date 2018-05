Salvini attacca l'Europa: "No a governo di servi"

Matteo Salvini ha le idee chiare: vuole un governo che possa essere un argine alle "eurofollie". Il leader della Lega di fatto spiega il suo piano per un nuovo esecutivo che sia in grado di tener testa a Bruxelles. Salvini sottolinea l'ultima proposta avanzata da Bruxelles: tagliare due miliardi agli agricoltori e ai Comuni italiani "per finanziare -si legge inoltre in un post su Facebook- con 10 miliardi in più le politiche a favore dell'immigrazione". E qui arriva l'affondo contro l'Unione Europea: "Qualcuno -sottolinea il candidato premier del centrodestra- vuole che nasca l'ennesimo governo servo di Bruxelles, io voglio guidare un governo che cominci a dire No alle Eurofollie e metta al primo posto l'interesse dell'Italia".



Insomma Salvini chiede a Mattarella l'opportunità di poter formare un governo di centrodestra. Un obiettivo questo sottolineato anche da Paolo Romani di Forza Italia: "Non si può andare alle urne dopo solo due mandati esplorativi. Dopo i due tentativi di Casellati e di Fico credo sia arrivato il momento di un mandato politico alla coalizione che ha vinto le elezioni non solo perché ha preso il 37% dei voti ma perché, come si fa sempre in democrazia, si contano i seggi conquistati e i seggi conquistati valgono il 43% di questo Parlamento".