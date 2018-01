Salvini candida Bossi L'economista Borghi sfiderà Padoan a Siena

Le polemiche per la candidatura di Umberto Bossi sembrano non aver scalfito la serenità di Matteo Salvini. In casa Lega i giochi sono fatti. Il Senatùr temeva un tradimento del nuovo leader del Carroccio, ma la rassicurazione è arrivata con l'annuncio della sua candidatura a Varese. «A differenza di Renzi - ha chiarito il segretario del partito - io non dico stai sereno e poi accoltello alle spalle».

Chiari, ormai, i collegi in cui correrà Salvini per il Senato al proporzionale: Calabria 01 (ovvero tutta la regione), Lazio 01 (Roma), Lombardia 04 (Milano), Liguria 01 (tutta la regione), Sicilia 02 (Catania, Messina, Acireale e Siracusa). In Lombardia correranno anche Roberto Calderoli e Giancarlo Giorgetti, oltre alla consigliera comunale Laura Molteni.

Le new entry tra i candidati sono ormai note. Oltre all'inflazionatissima avvocato Giulia Bongiorno, capolista al Senato in Lombardia, Lazio, Piemonte, Liguria e Sicilia, i grandi nomi saranno quelli dell'economista della Lega, Claudio Borghi Aquilini, che correrà a Siena, dove dovrà scontrarsi con l'attuale ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Borghi sarà candidato anche al proporzionale in Toscana 02 e 04 e, quindi, correrà anche a Pisa e Livorno, dove per l'uninominale è stato scelto il giovane esordiente Lorenzo Gasperini. Su Arezzo e sempre sulla fascia costiera della Toscana, per il proporzionale, anche l'attuale assessore aretino Tiziana Nisini. Ma ci sarà anche il consigliere regionale Manuel Vescovi. Alberto Bagnai, anche lui economista, andrà alla sfida al Senato contro Matteo Renzi nel capoluogo del Granducato e al proporzionale, oltre alla Toscana, meta ambita anche dai big del Pd quali Fedeli e Pinotti, in Abruzzo e Lazio. Memore delle battaglie pro polizia, la Lega schiererà anche il segretario del Sap (sindacato autonomo di polizia), Gianni Tonelli, indicato come capolista alla Camera in Emilia 3 dove, per il Senato, correranno anche il consigliere economico di Matteo Salvini, Armando Siri e Lucia Borgonzoni. Nel Lazio sarà capolista alla Camera Claudio Durigon e saranno candidati anche Saltamartini al proporzionale e Zicchieri all'uninominale. Il vicesegretario Lorenzo Fontana e l'ex sindaco di Padova Massimo Bitonci si potranno votare in Veneto. A Riccardo Molinari tocca il Piemonte, mentre all'assessore ligure Edoardo Rixi la sua regione. In Sardegna proverà a passare il segretario Christian Solinas. Ma tra i big schierati anche Massimiliano Fedriga, capolista in Friuli 01 e Gian Marco Centinaio, per il Senato e all'uninominale in Lombardia. Tra i candidati anche il coordinatore del Movimento giovani padani, Andrea Crippa. Ci saranno anche il segretario di Varese, Matteo Bianchi, l'assessore all'ambiente per la Lombardia, Claudia Maria Terzi e il responsabile della campagna elettorale, Alessandro Morelli. Un centinaio i sindaci schierati tra i quali Marika Fantuz e Silvia Covolo.

«Sono molto orgoglioso delle liste - dice Salvini al Giornale - : abbiamo candidato oltre 100 tra sindaci e amministratori della Lega che governa bene, tra i quali moltissimi giovani».