Salvini canta Pezzali: "Conte e Di Maio? Nessun rimpianto"

Questa volta, a cantare ai microfoni di Radio Rock 106.6 è stato l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il leghista ha dimostrato le sue doti canore interpretando il brano degli 883 "Come mai" (guarda il video).

Il Karaoke Reporter Dejan Cetnikovic ha poi chiesto all'ex ministro se durante la crisi di governo avesse mai ascoltato la canzone di Max Pezzali. " Non ho mai ascoltato questa canzone pensando a Conte e Di Maio ", ha replicato il leader della Lega. " Ho già i miei problemi - ha ironizzato il leghista - senza pensare a loro. Se devo proprio restare in ambito Pezzali, non ho nessun rimpianto e nessun rimorso per quello che ho fatto ".

" 'Come mai' va dedicata a una donna, non a un uomo. La dedico alla mia mamma ", ha dichiarato Salvini incalzato da Dejan Cetnikovic.