Salvini chiede rimedio per la febbre E Nina Moric gli consiglia l'arsenico

Nina Moric (nella foto) via twitter augura a Matteo Salvini il suicidio e scoppia la polemica. Tutto è partito da un tweet del leader della Lega che, nonostante il vertice di Arcore assieme a Berlusconi e Giorgia Meloni, chiede consiglio agli internauti: «Febbre e raffreddore. Oltre alla Tachipirina avete altri consigli?». Una delle prime a rispondere è proprio la showgirl nativa di Zagabria: «Dicono che l'arsenico funzioni». È il caso di dire «battuta al veleno». Naturalmente è subito rissa virtuale con i supporters di Salvini che la fustigano: «Bambola di plastica, provalo te e poi ci sai dire se funziona», dice uno. Un'altra è più pacata e usa l'ironia: «Simpatica e soprattutto educata». Furiosa un'altra simpatizzante: «Te invece con cosa ti droghi? O tutta la plastica di cui ti sei ricoperta ti ha dato il cervello?». Irriportabile la pioggia di insulti. In ogni caso tantissimi si sono improvvisati farmacisti dando consigli al leader del Carroccio: «Mangiare leggero, tanta acqua e riposo». Un'altra: «I rimedi della nonna funzionano sempre: latte caldo e miele a go go». Una leghista doc, forse ignara della svolta nazionalista di Salvini, consiglia: «Immersione nelle acque benefiche di Pontida».