Così Salvini deride Renzi su Twitter

Matteo Salvini ha deriso su Twitter Matteo Renzi. "Se per qualcuno la situazione non fosse abbastanza chiara... Buongiorno Amici e, alla faccia del Conte-Monti-Renzi, avanti tutta!”, ha scritto il leader della Lega. Salvini ha poi ripreso il video in cui il senatore del Partito democratico è stato ospite del tg di La7. In quel momento, il direttore Enrico Mentana aveva chiesto a Renzi per quale motivo i dem si fossero alleati con il Movimento 5 Stelle e lo stesso Renzi aveva risposto che “la crisi di governo si è aperta sulla Tav”.

A questo proposito, Mentana ha voluto saperne di più e gli ha ricordato che in quel caso il Pd aveva votato con la Lega di Matteo Salvini. L’ex presidente del Consiglio è andato in difficoltà, non riuscendo a dare una spiegazione al giornalista e usando espressioni come “mah” ed “eh”. Renzi aveva detto a Mentana che avrebbe piuttosto dovuto chiedere a Salvini la motivazione per cui aveva deciso di aprire la crisi.

Ne è uscito un siparietto che ha scatenato le risate di Salvini, che si è diretto in modo netto verso il suo interlocutore.