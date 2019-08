Salvini e la manovra anti-Tria: "No al gioco delle tre carte"

Durante l'incontro con le parti sociali, Matteo Salvini è tornato a parlare della manovra. " La situazione del Paese presuppone una manovra che vada oltre la spesa corrente ", ha affermato il ministro dell'Intero, spiegando che " i dati congiunturali sono caratterizzati da luci e ombre ". Sono quindi fondamentali, secondo il vicepremier leghista, " gli investimenti in opere pubbliche, la messa in sicurezza del Paese e il taglio delle tasse ".

La manovra, ha continuato Salvini, non può essere un " gioco delle tre carte nel senso che gli sgravi non debbono essere recuperati con nuove misure ". Un'affermazione, riporta l'Huffingtonpost, che va contro quanto aveva fatto capire il titolare dell'Economia, Giovanni Tria.