Salvini e Renzi da Vespa, è scontro sugli sbarchi: "Dimezzati con la Lega"

"I morti e i dispersi nel Mediterraneo sono più che dimezzati quando c'ero io ". Durante il duello a Porta a Porta, tra Matteo Salvini e Matteo Renzi, si parla anche di migrazione.

E dopo i colpi e le frecciatine, il leader della Lega porta numeri concreti, mostrando un cartello con i dati degli sbarchi. I morti e i dispersi del Mediterraneo, durante il mandato di Salvini al Viminale, " sono più che dimezzati: quando c'era lei siamo arrivati a 5mila morti, 800 quando c'eravamo noi ". E incalza: " Vi sistemate la coscienza, con il multirazziale, poi arriva Richard Gere ". Intanto, però, gli sbarchi, in questi mesi, sono più che triplicati.

E volano scintille, tra Renzi che afferma: "Non lascio un immigrato in mare in mezzo alle lamiere per fare un post su Facebook. Io i morti in mare li seppellisco ". E Salvini che ribatte con lo stesso tono: "Io non raccolgo i cadaveri? Pessimo gusto. Io ho firmato i corridoi umanitari e i posti di lavoro per i migranti" . Poi aggiunge: " Voglio difendere il mio Paese, facendo entrare in Italia chi ha il diritto di entrarc i".

Ma i numeri della Lega non mentono: sbarchi triplicati. E qui il leader di Italia Viva, la butta sul ridere: " Per una volta che Salvini parla di numeri... è fantastico. S'è voluto portare l'aiuto da casa ma almeno parliamo di numeri ". Renzi riconosce che "il governo Conte-Salvini ha messo due miliardi sulle forze dell'ordine". Ma, aggiunge, " i governi Renzi-Gentiloni ne ha messi sei ".