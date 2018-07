Salvini: "Ecco cosa dirò a Mattarella"

In una festa della Lega ad Adro (Brescia) il ministro dell'Interno Matteo Salvini torna a parlare di giustizia. "È una cosa troppo seria per usarla per fini politici. Ci faranno la guerra in tutti i modi, useranno le tv, usano qualche giudice o qualche magistrato". Poi assicura: "Io non ce l'ho con la magistratura, se qualcuno usa la toga e lo stipendio pubblico per fare politica questo a me non va bene". Il leader della Lega poi anticipa cosa dirà al Presiodente della Repubblica Mattarella: "Racconterò quello che stiamo facendo ma soprattutto che l'Italia è una Repubblica democratica e che gli unici che decidono sono gli italiani con il loro voto". Ed ha aggiunto: "Se pensano di mettermi paura, hanno sbagliato soggetto" , con una chiara allusione alle iniziative della magistratura sui fondi della Lega.

Salvini ha dispensato lodi nei confronti del collega di goverbno Luigi Di Maio: "In queste settimane di lavoro ho trovato in Luigi Di Maio e nei 5Stelle persone serie, corrette e con la voglia di cambiare questo Paese. Ogni giorno mi ricordo che da soli non facciamo niente e che bisogna rimanere con i piedi piantati a terra, con la voglia di imparare, perché non voglio fare la fine di Matteo Renzi".