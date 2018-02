Salvini: "Ho fiducia in Berlusconi Non farà patti con Renzi"

Matteo Salvini ha le idee chiare sul centrodestra e sulla corsa, insieme agli alleati, nella campagna elettorale. Così in un'intervista a Qn, il leader della Lega parla del dopo-voto e della scelta del premier: "Rispetto i patti. Se Forza Italia prende un voto più di noi, sceglie il presidente del Consiglio. E purché accetti il programma che abbiamo firmato tutti, non ci sono veti. Se sceglie Forza Italia sceglie Forza Italia. Ripeto, se condivide il programma, non ci saranno problemi".



Poi a questo punto manda un messaggio al Cavaliere: "Mi fido di Berlusconi, non farà accordi di governo con Renzi. Si è scottato abbastanza con Monti ed Enrico Letta. Tutti i sondaggi dicono che l'unica maggioranza possibile è quella del centrodestra, perché Pd e cinquestelle sono dietro di dieci punti. Mi auguro che sia una maggioranza larga, che non dipenda da una sola persona. Se però non ci fosse, la Lega non partecipa a nessun tipo di governo con altri". Insomma il leader del Carroccio adesso ha un solo obiettivo: battere il centrosinistra e i grillini alle urne.