Salvini incontra Tria: "Serve ridurre le tasse". ​Ecco piano della Lega

Su Fisco ed economia la Lega non molla. Matteo Salvini dopo un incontro con il ministro del Tesoro, Giovanni Tria, ha ribadito la linea che prevede un piano per ridurre il carico delle tasse con l'introduzione della flat tax. Il titolare del Viminale dopo il faccia a faccia con il titolare di via XX Settembre ha ribadito la sua posizione: " E' stato un colloquio interessante e utile su tutti i temi economici abbiamo discusso dell'atteggiamento da tenere nei confronti dell'Europa, della necessità di sbloccare i cantieri e le grandi opere, in generale del rilancio economico del Paese. Abbiamo condiviso l'importanza di un atteggiamento comune di tutte le istituzioni ed espresso la soddisfazione per gli importanti segnali di ripresa della nostra economia che deve essere sostenuta da investimenti e taglio delle tasse ".

All'incontro con il ministro del Tesoro hanno partecipato altri esponenti della Lega e altri tecnici di area leghista. Tra questi Giancarlo Giorgetti, Massimo Garavaglia, Claudio Borghi, Alberto Bagnai. Insomma il Carroccio mette in chiaro con il Tesoro le linee da seguire per la prossima manovra. Solo qualche giorno fa il vicepremier aveva annunciato un piano fiscale da ben 30 miliardi che aveva allarmato i pentastellati e il premier Conte. Il presidente del Consiglio aveva frenato le proposte di Salvini con un gelido "non abbiamo ancora discusso di manovra". Ma adesso il colloquio tra la delegazione leghista e il ministro Tria potrebbe avere inevitabilmente conseguenze sulla prossima legge di Bilancio. Si giocherà proprio sulla manovra lo scontro tra M5s e Lega e i colloqui in via xx Settembre sono solo il primo passo verso la battaglia finale tra i gialloverdi.