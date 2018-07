Salvini lunedì da Mattarella: "Ma non si parlerà di toghe"

Dopo la sentenza della Cassazione - che condanna la Lega a risarcire lo Stato per 49 milioni di rimborsi elettorali per la vicenda Belsito - e le richieste di Matteo Salvini, il Quirinale ha accettato di incontrare il ministro dell'Interno e ha fissato un incontro.

"Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà il vice presidente e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, lunedì prossimo alle ore 12", dicono dall'ufficio stampa del Colle, "Sono, ovviamente, escluse dall'oggetto del colloquio valutazioni o considerazioni su decisioni della magistratura".

Il riferimento è agli attacchi della Lega alle toghe e al Csm, oltre che alle "correnti di sinistra" che influirebbero sulle decisioni della magistratura. Ieri Salvini aveva abbassato i toni dello scontro: " Spero di avere il prima prima possibile la gioia e l'onore di conferire con il presidente della Repubblica", ha detto, "Attendo rispettosamente una data per parlargli di tutte le cose belle che stiamo facendo ". E così è stato: l'incontro ci sarà, anche se non dovrebbe esserci nessun accenno alla questione fondi. "Lunedì a mezzogiorno incontrerò il Presidente Mattarella", ha scritto quindi Salvini, "Avrò il piacere di spiegargli le tante cose fatte nel mio primo mese da ministro, per mantenere le promesse, per difendere i confini, per proteggere gli italiani e riportare ordine, rispetto e tranquillità in Italia. Ora e sempre #primagliitaliani".

Questione che sembra non spaccare il governo. Anche il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede - che pure aveva ribadito che "le sentenze si rispettano" - ieri ha precisato: "Non credo che sia stato chiesto al presidente della Repubblica di pronunciarsi su una sentenza". E Luigi Di Maio ha ricordato che si tratta di fatti che risalgono ad anni fa, quando la Lega era in mano a Umberto Bossi: "I diamanti in Tanzania e le lauree in Albania di Bossi me le ricordo bene, sono quelli i motivi per la Lega cui era scesa all'1 o 2%".