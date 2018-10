Salvini: "Nessuna lezione da chi scarica i migranti nei boschi italiani"

Christophe Castaner da pochi giorni è il nuovo ministro dell'Interno del governo francese. L'ingresso nell'esecutivo di Édouard Philippe è avvenuto dopo aver lasciato la guida di En Marche!, il movimento politico creato da Macron. Castaner è partito subito in quarta, impegnandosi in un braccio di ferro con il suo omologo italiano, Matteo Salvini. Il tema, ovviamente, è quello dei migranti e dei respingimenti, dopo le polemiche, durissime, scoppiate per i furgoncini con cui la Gendarmerie francese ha riaccompagnato in Italia (di nascosto) alcuni migranti.

Castaner ha criticato un "ministro italiano" e il suo "rifiuto sistematico di ogni forma di apertura al prossimo". Immediata la replica di Salvini: ''Lezioni dal governo francese che scarica immigrati di notte nei boschi Italiani? No, grazie''.