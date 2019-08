Salvini: "Parlamentari alzino il c...e lavorino a Ferragosto"

Matteo Salvini è pronto a candidarsi a Palazzo Chigi e da Termoli lancia la sfida all'intero Parlamento, invitando tutti i deputati e i senatori a presentarsi alle rispettive Camere settimana prossima (vista la crisi di governo), anziché starsene in vacanza, sotto il sole e sotto l’ombrellone.

Il leader della Lega lo dice chiaro e tondo in conferenza stampa nella città abruzzese: "Sfidiamo i 900 parlamentari a presentarsi in Parlamento la settimana prossima e giustificare lo stipendio che prendono. E chi non viene è per tenersi la sedia sotto al sedere" .