Salvini passa all'attacco: ​"Chiederò il preincarico"

Un governo di tipo "istituzionale" non piace a Matteo Salvini. Il leader della Lega lo ha detto questa sera, attorniato dai cronisti, arrivando a Grumello del Monte, nel Bergamasco, dove è intervenuto alla festa della Lega. Salvini ha anche detto che cercherà "fino all'ultimo" di dare un governo all'Italia, "ma partendo dal centrodestra, che è la prima coalizione che ha vinto le elezioni" politiche, e che ha vinto anche alle recenti regionali "in Molise e Friuli".

Il leader della Lega non ha neppure escluso di chiedere un pre-incarico per formare il nuovo esecutivo. "Proverò fino all'ultimo minuto a dare un governo a questo paese. Siccome prima delle elezioni ho detto mandiamo a casa la sinistra e il Pd, mai andrò al governo con la sinistra e il Pd. Conto di mandare a casa la sinistra da tutte le regioni italiane. Il Pd in questo momento è affascinante, è come un esperimento antropologico, è risiko perché ogni giorno ci sono gli orlandiani, i martiniani, i renziani... Peccato che dopo le elezioni in Lombardia non ci sia più quella corrente bergamasca, che doveva essere un testa a testa tra Fontana e Gori".