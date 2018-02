Salvini: "Se sei irregolare e spacci droga devi essere espulso da qui"

Esclude categoricamente un accordo con il Movimento 5 Stelle, conferma la cancellazione della legge Fornero e rassicura sul rapporto con Berlusconi. Matteo Salvini, ospite a Non è l'arena, spiega le sue ricette a partire dall'immigrazione e dal caso di Macerata. "Nell'Italia che ho in testa si rispettano le regole e se non hai il permesso di soggiorno e vivi spacciando droga torni a casa tua in un quarto d'ora. Gli italiani non sono razzisti, il problema non è l'immigrazione, ma l'immigrazione clandestina. Le prime vittime di un'immigrazione senza controllo sono le donne. A casa mia non entra un uomo che pensa che una donna non ha gli stessi suoi diritti e doveri".

In merito alla candidatura di Luca Traini con la Lega Salvini dice: Era un delinquente. Ci sono in Italia 8.000 comuni, non posso controllare tutti i candidati. Non sono uno psichiatra, noi controlliamo la fedina penale".

Il leader leghista poi spiega: "Voglio un Paese civile. Stiamo morendo di buonismo e di ipocrisia. Io voglio un'Italia dove si viva e si lavori tranquillamente, dove si faccia la spesa e si prenda un autobus senza pensare che sia un'avventura. Voglio un po' di regole. Chi sbaglia paga. La violenza è sempre da condannare da qualunque parte arrivi, ma ho il dovere di dire agli italiani come cercherò di evitare altri fatti come quelli di Macerata, aumentando le espulsioni, dando più supporto alle forze dell'ordine".

Il rapporto col leader di Forza Italia "è buono. Ovviamente..", dice Salvini. Che poi aggiunge: "Io mi fido di tutti, però quello che è scritto rimane. E siccome sulla legge Fornero ognuno dice la sua, e io ho una faccia e mi sono impegnato a cancellarla, ecco che abbiamo scritto nel programma del centrodestra che la cancelleremo". E ancora: "Se vince il centrodestra e all'interno del centrodestra Salvini prende un voto in più il premier lo faccio io, il Paese me lo prendo sulle spalle e penso di portarlo più avanti".

La candidatura di Bossi? "Se avessi dovuto fare una scelta di interesse, avrei fatto una scelta diversa perché me ne dice di tutti i colori, che non capisco niente, che non devo andare al Sud... ma al di là delle convenienze c'è il rispetto".