Salvini: "La sinistra difende ladra rom? Ecco perché non la votano più"

Matteo Salvini non ci sta. In un post pubblicato stamattina su Twitter, il ministro degli Interni si scaglia contro "le anime belle della sinistra" che lo hanno attaccato nelle ultime ore per avere condiviso sui suoi profili social un articolo del Giornale sulle "prodezze" di Vasvija Husic, 33enne bosniaca di etnia rom che deve scontare una condanna a 25 anni di reclusione. Anzi, dovrebbe. Perché la donna, che da anni è impegnata in una lucrosa attività di borseggiatrice per le vie di Roma, riesce sempre a farla franca.

Come? Facendosi sempre mettere incinta. In questo modo le porte del carcere di Rebibbia non le si aprono mai. L'ultima volta è successo lo scorso 30 maggio. "Madame furto" - questo il soprannome che si è guadagnata con il suo "lavoro" sul campo - ha ottenuto di nuovo il differimento pena. Significa che sconterà la sua condanna dopo il parto. Neanche il tempo di tornare in libertà che insieme a tre "colleghe" ha derubato una disabile di 86 anni sulla sedia a rotelle, finendo per essere arrestata per la quarantaduesima volta.

Questa maledetta ladra in carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto.https://t.co/blztHXPr14 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 18 giugno 2019

Una storia di ordinaria ingiustizia che non ha lasciato indifferente Salvini, il quale ha condiviso su Twitter il link al nostro articolo sulla ladra rom. Apriti cielo.

La sinistra ha parlato di "barbarie", visto che il commento del vicepremier - "Questa maledetta ladra in carcere per trent’anni, messa in condizione di non avere più figli, e i suoi poveri bimbi dati in adozione a famiglie perbene. Punto" - chiederebbe, pur senza citarla , la sterilizzazione della borseggiatrice bosniaca. Se Emanuele Fiano (Pd) ha dichiarato che "la giustizia non è la barbarie. Condannare, applicare le pene senza sconti, prevenire e reprimere il crimine, non possono voler dire, in Democrazia, oltrepassare il limite della civiltà, come fa Salvini prevedendo la sterilizzazione di questa persona. Non siamo usciti dal Medioevo per tornarci con la felpa", il leader della comunità rom e musicista Santino Spinelli è andato oltre, affermando che "il linguaggio adottato dal Ministro è più confacente a un regime dittatoriale che a un sistema democratico dove vige lo stato di diritto. È terribile ascoltare queste parole poiché la sterilizzazione veniva praticata dai nazisti".

Questa ladra senza scrupoli fa figli solo per non essere arrestata e le anime belle della sinistra attaccano me... Il mondo al contrario. Poi si chiedono perché non li voti piú nessuno... #colpadiSalvinihttps://t.co/KwbdWVLfQf — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 20 giugno 2019

Accuse infamanti a cui Salvini ha risposto stamattina con un post al vetriolo, ripescando l'hashtag #colpadiSalvini e scrivendo: "Questa ladra senza scrupoli fa figli solo per non essere arrestata e le anime belle della sinistra attaccano me... Il mondo al contrario. Poi si chiedono perché non li voti piú nessuno...".

Il ministro ha incassato i commenti favorevoli di alcuni utenti. "Il problema è’ che ancora 1/4 degli italiani li vota invece", scrive uno. "Se fosse un'italiana da mo' che sarebbero arrivati i servizi sociali a toglierle i figli... Ma queste possono tutto... Vero sinistroidi?????", risponde un altro. Intanto i giudici, dopo l'ultimo furto, hanno convalidato l'arresto della ladra rom e delle sue complici. Adesso si trova in carcere a Rebibbia. Sì, ma ancora per quanto?