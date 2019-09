Salvini sullo ius soli: "Se andranno avanti pronto referendum"

Non solo Nadef e questione ambientale. A spaccare il governo giallorosso, in queste ore, è anche il tema della cittadinanza italiana ai figli degli immigrati. Un argomento sul quale i due principali azionisti di maggioranza, Pd e 5 Stelle, hanno idee molto diverse. Per la maggior parte dei dem, dare la cittadinanza agli stranieri è una priorità. Non lo è per Luigi Di Maio e per la piddina Alessia Morani. Mentre la sottosegretaria pentastellata all'Istruzione, Lucia Azzolina, la pensa esattamente come i democrat.

Davvero un bel pasticcio. Se il centro-sinistra "grillino" si mostra profondamente diviso, diverso il discorso per il centro-destra. Se Forza Italia ha al suo interno sensibilità diverse, pur con una tendenza generale al "no", Lega e Fratelli d'Italia si dicono pronti a salire sulle barricate. La leader di Fli, Giorgia Meloni, ha già annunciato una raccolta firme " contro la cittadinanza automatica per chiedere al presidente della Repubblica di fermare questo scempio ".

Mentre adesso, a cavalcare l'onda della protesta contro l'ultima proposta dei giallo-rossi è Matteo Salvini, il quale oggi, a Radio 24, ha spiegato: " Referendum? Siamo pronti a farlo se andranno avanti con lo ius soli ". In realtà, i dem lavorano a una versione più "soft": lo ius culturae. La differenza sta nel fatto che mentre lo ius soli prevede il diritto di cittadinanza automatico per chi nasce in Italia a prescindere dalla nazionalità dei genitori, con lo ius culturae avrebbero diritto alla cittadinanza gli stranieri con più di 12 anni e alle spalle un ciclo scolastico di almeno 5 anni.