Salvini: “Vorrei essere il sindaco di Milano”

"Vorrei fare il sindaco di Milano prima o poi" . È questo il sogno nel cassetto del leader della Lega Matteo Salvini.

È stato lo stesso ex ministro dell’Interno del governo gialloverde a rendere pubblico il suo desiderio nel corso di una intervista a Serena Bortone in diretta ad Agorà, su Raitre. Salvini ha, infatti, confessato che gli piacerebbe governare la sua città. Ma non subito. "Prima mi piacerebbe tornare al governo per finire quello che abbiamo cominciato. Però ho smesso di fumare quindi conto di avere ancora qualche annetto".

La notizia, magari, potrebbe rendere felici i tanti avversari del leader della Lega che, così, avrebbero un rivale ostico e popolare in meno sulla scena della politica nazionale. Quella di diventare primo cittadino di Milano non è l’unica dichiarazione rilasciata da Salvini ai microfoni di Agorà. Il Capitano ha voluto chiarire una volta che non si è pentito per aver chiesto "pieni poteri" semplicemente perché la frase è stata travisata.