A Sanremo il Gruppo dei 100 pronto a indicare un candidato

Tutto è iniziato con una cena tra amici nel giugno 2017. E dire che erano in largo anticipo perché per eleggere il sindaco di Sanremo, che nelle loro intenzioni significa non permettere ad Alberto Biancheri, Pd e liste civiche, di ottenere un secondo mandato, l'appuntamento è fissato nella tarda primavera del 2019. Il «Gruppo dei 1000», come sono stati definiti uomini di impresa, professori, ingegneri, commercialisti, avvocati e farmacisti che hanno deciso di dire la loro in politica, continua a muoversi così, in amicizia, e quale sarà la loro prossima mossa è diventato un piccolo giallo che appassiona il dibattito locale.

In questi giorni è sceso in campo aperto, dichiarando di puntare a un'alleanza «modello Toti», il presidente della Regione Liguria dalla maggioranza larga da Noi con l'Italia alla Lega, ma con l'intenzione di proporre un proprio candidato. Circolano rose di nomi e proliferano gli appuntamenti cultural-elettorali. Insomma, si va verso la costituzione di una lista civica saldamente ancorata al centrodestra. Nel documento firmato dal direttorio dei 100 (tra i quali Alessandro Mager, Antonio Bissolotti, Vittorio Ingenito e Sergio Tommasini) si legge: «Abbiamo deciso di giocare un ruolo da protagonisti nella prossima tornata elettorale». Il Gruppo è disponibile «a trovare un percorso comune con altri gruppi politici». Naturalmente di centrodestra.