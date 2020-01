Le sardine ora si tirano indietro: "Niente tv e giornali fino a marzo"

Dopo settimane e settimane di propaganda contro Matteo Salvini, contro la Lega e contro la destra in generale, le sardine hanno deciso di prendersi una pausa. Uno stop momentaneo fino a metà marzo, quando a Scampia si terrà un appuntamento nazionale, una sorta di congresso. L'impegno coinciderà casualmente con gli Stati generali del Movimento 5 Stelle che si terranno a Torino. I pesciolini hanno espresso la volontà di essere presenti in massa nel quartiere di Napoli al fine di " cambiare la narrazione di questo luogo ". Mattia Santori ha fatto sapere: " Scampia è uno dei quartieri più giovani, uno dei tanti luoghi che hanno vissuto una demonizzazione mediatica che non riflette appieno la realtà ".

"Torniamo a marzo"

Le sardine, sul proprio profilo Facebook, hanno pubblicato un post poco dopo la chiusura delle urne in Calabria e in Emilia-Romagna: " Urne chiuse. C'è chi dice che siano i gesti folli a cambiare il corso della storia, ma noi preferiamo pensare che siano i gesti ordinari a cambiare il mondo in cui viviamo ". Hanno ribadito di essere nati non " per stare sul palcoscenico ", ma perché " era giusto farlo ". A loro giudizio ora è giunto il momento di " tornare a prendere contatto con la realtà e ristabilire le priorità, innanzitutto personali. Se avessimo voluto fare carriera politica l'avremmo già fatto. E invece, prima di tutto, desideriamo tornare ad essere noi stessi, elettori e cittadini, parenti e amici ".

Il movimento anti-Salvini ha perciò annunciato che non si vedrà più " in TV o sui giornali ". " La nostra responsabilità è pari a quella che si è assunta ogni persona che oggi si è infilata il cappotto ed è andata a fare una croce da protagonista ", si legge. Ora è arrivato il tempo di " far calare il sipario e lavorare dietro le quinte per preparare un nuovo spettacolo con tutti voi che vorrete continuare a non essere uno spettatore qualunque ". Le sardine hanno poi concluso: " Fino ad oggi siamo stati una bella favola. Ora chiudiamo il libro e sporchiamoci le mani. Qualsiasi cosa succeda. Ci vediamo a Scampia ".

Nel frattempo i primi exit poll premiano Stefano Bonaccini in Emilia-Romagna, che avrebbe battuto Lucia Borgonzoni con cinque punti percentuali di distanza. In Calabria invece, se i numeri fossero confermati, la vittoria del centrodestra sarebbe davvero netta: Jole Santelli, candidata di Forza Italia, sarebbe riuscita a spazzare via gli avversari attestandosi tra il 49% e il 53%; Pippo Callipo sarebbe fermo invece tra il 31% e il 35%.