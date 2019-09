Sassoli: "Affiancare nazismo e comunismo è un'operazione scorretta"

“Affiancare nazismo e comunismo è una operazione intellettualmente confusa e politicamente scorretta. E se riferita alla seconda guerra mondiale rischia di mettere sullo stesso piano vittime e carnefici” . A dirlo è il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, nel corso di un'intervista rilasciata a la ‘Patria Indipendente’, organo di riferimento dell'Anpi.

Secondo il democratico Sassoli "riferirsi allo scoppio della seconda guerra mondiale per ribadire un atto di fede nei sistemi democratici era sembrato ai gruppi politici un modo per ribadire la volontà dell’Unione europea di battersi contro ogni forma di totalitarismo", soprattutto in un momento in cui il neofascismo "ha ripreso ad alzare la testa". “Il problema nasce quando si entra nello specifico di passaggi storici che non possono essere sintetizzati, a equiparazioni inappropriate, a riferimenti che andrebbero accuratamente verificati. Dai parlamenti ci si aspetta valutazioni politiche e non certo di scrivere la storia”, aggiunge Sassoli.