Savona va all'attacco: "Von del Leyen in Ue? Non giudichi i conti..."

Paolo Savona, presidente della Consob ed ex ministro agli Affari Ue non è certo abituato ad usare giri di parole. E così mette nel mirino il nuovo presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen e di fatto non accetta alcune dichiarazioni sui conti pubblici italiani. Ai microfoni di Mattino 24 su Radio 24, Savona va dritto al punto: " La Von der Lyen monitorerà molto da vicino l'Italia? Questa frase non mi piace, io non mi faccio disturbare da queste affermazion i".

Parole dure che lo stesso presidente della Consob poi spiega in modo accurato sottolineando la sua posizione: " Non dovrebbe dire che sta monitorando i nostri conti come se noi avessimo delegato il nostro potere. Siamo all’interno di un sistema che si deve preoccupare dello sviluppo del reddito e della protezione del benessere sociale. Io non mi faccio disturbare da queste affermazioni, capisco che sono affermazioni politiche perchè la Von der Leyen deve dare una risposta a quelli che in Europa la pensano in quel modo, ovvero pensano che il problema dei conti pubblici italiani sia un problema dell’Europa, mentre dovrebbero considerare l’Italia una risorsa ".