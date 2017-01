Scoperto romeno falso invalido Ha frodato all'Inps 30mila euro

Romeno, falso invalido, dal 2011 con l'assegno di invalidità. Un'invalidità riconosciuta al 100% in seguito a un incidente stradale. Peccato che lui in Italia fosse storpio e zoppicante; ma in Romania fosse un agile autotrasportatore tanto da guidare i tir. Così, D.C., 41 anni, romeno ha truffato lo Stato italiano. E così ha percepito la bellezza di 30 mila euro che ora dovrà restituire. A tradire il furbone è bastata una semplice telecamera. Accade a Marghera, Venezia. Dentro gli uffici dell' Inps, per la visita di revisione dell'invalidità l'uomo si è presentato in condizioni pietose: malandato, storpio, con aria da moribondo, sorretto dalle stampelle. Poi una volta uscito, ha proseguito zoppicante per alcune centinaia di metri e quando si è sentito al sicuro si è tolto quell'aria da mezzo morto, ha imbracciato le stampelle, schiena dritta e via. Di sicuro non sapeva che a riprenderlo c'erano le telecamere e di sicuro non sapeva che la Guardia di Finanza gli stava dietro da un po'. Così è stato smascherato dagli uomini del I Gruppo di Venezia delle Fiamme Gialle. Il romeno, dal 2011, percepiva dall' Inps la pensione di invalidità e l'indennità di accompagnamento. Il tutto per un totale di 30 mila euro. Il truffatore aveva ottenuto il riconoscimento dell'invalidità al 100% dopo un incidente stradale, avuto in Romania, che gli aveva compromesso l'uso di un braccio e di una gamba. Era stato riconosciuto totalmente inabile e vista la sua residenza a Marghera era riuscito a ottenere l'assegno mensile. In realtà quell'assegno serviva a parte della sua famiglia che abita a Marghera appunto, perché il romeno la maggior parte del tempo se ne stava in Romania a fare il camionista. Ora è stato denunciato per truffa aggravata e l'assegno di invalidità è stato revocato. Le indagini su di lui da parte delle Fiamme Gialle sono scattate su segnalazione della polizia dopo una grave infrazione stradale in Romania. Infrazione che gli era costata il ritiro della patente. Ma l'uomo, dato che questa gli serviva per la sua attività da autotrasportatore, era riuscito a ottenerne pure il rinnovo un paio di anni fa. Come? Semplice. Dichiarando durante la visita medica di essere in splendida forma e di non avere alcuna invalidità. Del resto per truffare lo Stato, bastano un paio di stampelle.