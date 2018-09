Se l'Italexit diventa peggio di Lehman

Nella cautela generale che ieri ha contagiato la platea del Forum Ambrosetti, si è distinto un signore dall'aria pacifica e un cognome scozzese. Jim McCaughan è l'ad di Principal Global Investors, società americana di asset management che vanta 310 miliardi di dollari in gestione. Non noccioline. Per capirsi, la Pgi è responsabile dei capitali investiti da 10 dei 25 maggiori fondi pensione nel mondo. Ebbene, ieri McCaughan ha detto che un'eventuale uscita dell'Italia dall'euro avrebbe per il sistema bancario mondiale conseguenze ancora peggiori di quelle provocate dalla crisi finanziaria del 2008. L'Italexit sarebbe, insomma, a disaster