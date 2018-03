Se la "ministra" del M5S firmò il "sì" al referendum di Renzi

Salvatore Giuliano - che difese la riforma sulla Buona Scuola di Renzi - non è il solo tra i "ministri" indicati da Luigi Di Maio per un eventuale governo a Cinque Stelle ad avere un passato pro segretario dem.

Il nome di quella che il capo politico del M5S vorrebbe al Ministero dell'Interno, Paola Giannetakis, infatti, spunta tra quelli che nel giugno del 2016 firmarono un appello "pacato" per il Sì al referendum che il 4 dicembre dello stesso anno fece cadere il governo guidato da Matteo Renzi. Impossibile negarlo: nome e cognome appaiono nella lista dei firmatari, ancora online sul sito creato per l'occasione.

"Lo sapevamo, nessun imbarazzo", replicano però dallo staff del M5S, "I candidati ministri sono patrimonio del Paese e non sono dei 5 stelle". Eppure lei nega: "Non ho mai firmato nulla, né fisicamente, né virtualmente", dice, "Non so come ci sia finito lì il mio nome".