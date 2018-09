Se vuoi essere mia dammi le tue password

di Massimiliano Parente

D iciamo la verità: il 45 per cento dei matrimoni salta per tradimenti scoperti sui social, gli altri saltano per tradimenti scoperti altrove, i pochi che restano sono quelli «fedeli», una minoranza, abbastanza perversa tra l'altro, perché per fare sesso con la stessa persona per quarant'anni bisogna essere dei maniaci sessuali. Ma non per amarla, amare è un altro discorso. Insomma, mentre si parla sempre di famiglia naturale o non naturale, per gli umani come per la maggior parte degli altri animali, è biologicamente innaturale avere un solo partner sessuale per tutta la vita e a parte le statistiche dei tradimenti basterebbe guardare gli insight di Youporn.. E pensare che ci sono donne gelose anche se guardi un porno, nonostante senza il porno crollerebbe la maggior parte del traffico dati su internet. Non per altro io e la mia compagna, da anni, ci siamo concessi di avere degli amanti, perché non averne è contronatura. È per questo che tutti tradiscono. Ma il tradimento si basa sulla menzogna, se l'altro ne è a conoscenza non è più tradimento, è complicità. Molti mi dicono: «Ma tu tradisci la tua compagna, se hai rapporti sessuali con un'altra». Mentre se hai un'amante nascosta lo ritengono normale. Di conseguenza, però, siccome della mia compagna mi fido, alle amanti controllo tutto, perché non mi fido: Facebook, Whatsapp, Messenger, Telegram, sms, ogni cosa, io sono peggio del Kgb. Voglio dire: un'amante, poiché tu hai già una compagna, potrebbe avere un altro amante e tradirti, la tua compagna al massimo può avere un amante, di cui è tenuta a riferirmi tutto, in quanto è l'amore a reggere tutto, non il sesso. Invece l'amante deve giurarmi fedeltà. Infatti a un certo punto mi lasciano tutte, perché le controllo troppo. Tuttavia c'è chi pensa non si debba controllare gli altri, io dico col cavolo, devo sapere tutto, sempre, e a volte mi sono fare degli account falsi per controllare le mie amanti, non vi dico che stress. In realtà è una vita che combatto contro la privacy, nonostante siate tutti preoccupati per la vostra privacy, in quanto, a meno che non siate terroristi, sappiate che a nessuno frega niente della vostra privacy, che però ci tenete a spiattellare su Facebook: è per questo che scoprono i vostri tradimenti. Non lo scoprono i servizi segreti, ma i vostri mariti e le vostre mogli. E vi sta bene, perché non venite a patti con la natura umana. Occhio non vede cuore non duole, in ogni caso io voglio vedere tutto, sempre, e quindi, se mi vuoi, dammi tutte le tue password.