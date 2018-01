"Sembrate quello della barzelletta che...". Così Enrico Lucci asfalta Bersani

"Ascoltami a me, Pierluì..." . Ospite di Bianca Berlinguer a Cartabianca, Enrico Lucci asfalta Pier Luigi Bersani. Lo fa con il sorriso, ma di fatto prende in giro la strategia del suo nuovo partito, Liberi e Uguali, e più in generale del centrosinistra (guarda il video). "Ma non riuscite a mettere insieme le cose e andare avanti? - ha chiesto durante la trasmissione - sembrate quelli della barzelletta... te la ricordi la barzelletta?" .

Lucci, come suo solito, non ci va giù per il sottile. E scherzando spiega a Bersani i mali della sinistra italiana. "Sembrate quello che si taglia il pisello per fare un dispetto alla moglie..." , dice il conduttore di Nemo alludendo alla famosa barzelletta. In studio piovono gli applausi, mentre sulle labbra di Bersani si dipinde un timido sorriso. Il paragone è calzante. E lo è ancor di più dopo il recente litigio che ha portato alla rottura in seno al Partito democratico e alla nascita della nuova formazione guidata dal presidente del Senato, Pietro Grasso. Liberi e Uguali non è altro che l'ennesimo cespuglio di sinistra. Alle elezioni politiche supererà a stento il 5-7%, abbastanza per dare fastidio a Matteo Renzi e ai democratici.