"Per la serie A vicini a un accordo con Sky e Perform"

Dopo la risposta entusiasta del pubblico ai Mondiali, gli interrogativi più forti riguardano le prossime mosse di Mediaset sul calcio che dovrebbe cavalcare l'onda del successo. «Il primo caso nella storia in cui un evento calcistico crea margini», dice Pier Silvio Berlusconi. «Coglieremo tutte le occasioni possibili - ribadisce l'ad di Mediaset - a partire da un pacchetto già acquistato di partite delle Nazionali di qualificazione agli Europei, per un totale di una decina di match l'anno». Per quanto riguarda la serie A, invece, «sapremo qualcosa entro la prossima settimana». Stanno proseguendo infatti i colloqui con la società Perform e con Sky per l'eventuale ritrasmissione delle partite di cui detengono i diritti. L'obiettivo è un accordo con entrambi che permetta di arrivare a un abbonamento unico. «L'offerta sarebbe legata anche a Infinity», la tv via web del Biscione. Di sicuro, ha concluso Berlusconi jr «i pacchetti con cui la Lega ha distribuito i match sono stati un grande passo indietro per il calcio italiano».