La Serracchiani: "Dissi a Renzi che sbagliava, fui messa da parte"

"In una comunità ci deve essere anche qualcuno che dica al leader che le cose non vanno bene o che le cose non si fanno in quel modo. E non è giusto che quando lo si fa, si venga messi da parte". Così Debora Serracchiani, ex vicesegretaria del Pd, è intervenuta sul suo rapporto con Matteo Renzi nel corso del programma 24Mattino su Radio24.

"Credo che - ha aggiunto l'ex governatrice del Friuli parlando di Renzi - sia una persona che ha investito tantissimo sul cambiamento di questo Paese. Devo riconoscere, però, come riconosco gli errori che faccio io, che errori ne sono stati fatti e alcuni di quegli errori hanno investito anche la mia persona perché non sono riuscita a far capire che magari le cose andavano fatte diversamente".