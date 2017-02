Sgarbi contro la Raggi: "Con l'onestà non fai un c..."

Vittorio Sgarbi sbotta di nuovo contro Virginia Raggi."Ma è possibile che un sindaco di Roma sia come Ambra Angiolini? Onesta, onestissima. Sono certo che la Raggi è onesta, ma ho la prova che con l'onestà non fai un cazzo".

"Ognuno deve essere onesto ma non in quanto onesto deve essere politico" , dice, in un video su Facebook, il critico d'arte commentando l'esito dell'interrogatorio cui è stata sottoposta la sindaca Raggi che, ora, è stata investita anche dalla bufera della polizza sulla vita stipulata a suo favore da Salvatore Romeo, il dipendente comunale diventato capo della segreteria politica del sindaco dopo la vittoria dei Cinquestelle. "Un professore di cinese deve sapere il cinese: non basta l'onestà" , spiega Sbarbi che, poi, rincara la dose così: " Che sia onesto è un dato subalterno. Meglio se è onesto ma se è onesto e non sa il cinese è uno stronzo. E voi volete stare con i grillini, pieni di gente onestà che non sa un cazzo?"