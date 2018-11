Sgarbi distrugge Di Maio: "Ciò che dice appartiene a mondo di morte e malinconia"

Vittorio Sgarbi non perdona Luigi Di Maio e continua il suo attacco contro il vice premier e capo politico del Movimento 5 Stelle. Lo spunto arriva dall'ultima indagine sulla qualità della vita nelle città italiane, con le grandi città d'arte che scendono sempre più di livello. Un colpo al cuore per il critico e deputato, che adesso a Circo Massimo, su Radio Capital, si scaglia contro il sistema italiano e contro i pentastellati. " Stupisce solo voi ", dice Sgarbi riferendosi alla classifica. " Pensate solo che a Roma c'è una sindaco che non viene condannata perché incapace di intendere e di volere. Dopo Argan, arriviamo a questo ". Il giudizio del critico è come sempre feroce.

Parlando di Firenze e Venezia, Sgarbi dice che " sono i luoghi più belli del mondo in assoluto, ma hanno un turismo di bassa qualità e di grande quantità. Chi va, sta male. Vede una bellezza oppressa, affaticata, umiliata. Arrivi in quei luoghi e capisci che soffrono e tu soffri con loro. E se soffrono è perché non vivono come devono vivere, tutto è degradato ". Il critico si lancia con un paragone azzardato, ma che serve per parlare di Di Maio: " Sono stato a Istanbul, non è un luogo che ha una grande democrazia ma è più viva di qualunque città italiana. Non c'è un balordo che s'inventa la chiusura dei centri commerciali la domenica. Solo questo vuol dire che c'è una patologia grave ". " Qualunque cosa dica appartiene a un mondo senza futuro, di morte e di malinconia ", sentenzia il critico.