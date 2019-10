Sgarbi: "L'evasore è un patriota, arrestiamo Di Maio e Conte"

"L'evasore è un patriota ". A dirlo è Vittorio Sgarbi, che si scaglia contro il governo in merito alle nuove norme in materia di evasione fiscale, appena varate con il decreto fiscale. Il primo obiettivo dei giallorossi è proprio la lotta ai cittadini che non pagano le tasse, con strette e controlli serrati, volti a stanare i furbetti delle imposte.

Ma, durante L'aria che tira, la trasmissione di La7 condotta da Myrta Merlino, Sgarbi sottolinea la sua posizione. " L'evasore è un patriota - dice- che difende sua azienda e suo Paese e non dà i soldi a degli incapaci di governo" . Poi spiega: " Se tu arresti gli evasori questi non lavoreranno più, quindi non pagheranno più neanche quel poco che pagavano. Per cui è bene non arrestarli ma farli lavorare di più ".

A detta del critico, " soltanto un cretino " paga le imposte alle Stato, perché il suo denaro finirebbe " in mano a disperati e incapaci che li buttano per gente che non ha mai lavorato come Di Maio" . Poi incalza, "arrestiamo Di Maio e tutti questi che non lavorano e distruggono l'Italia ".

Nel dibattito allora interviene la Merlino, che sconcertata chiede: "E io che lavoro tanto e pago le tasse sono una cretina? ". Ma Sgarbi, spiegando meglio il suo ragionamento, sottolinea che a un lavoratore che ha un azienda converrebbe molto di più non pagare le tasse e usare quei soldi per assumere altre persone: " Se può assumere, è meglio che darli a Di Maio, per pagare tre che non lavorano ", dice, riferendosi al reddito di cittadinanza.