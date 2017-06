Sgarbi: "Riina e lo Stato. La giustizia li fa diversi"

Anche Vittorio Sgarbi entra, a gamba tesa, sulla decisione della Corte di Cassazione riconoscere all'86enne Totò Riina, incarcerato in regime di 41bis, il “diritto a morire dignitosamente”.

Sgarbi attacca tutti i partiti che, ad accezione dei radicali, sono " in cerca di consensi" e vorrebbe vedere l'ex capo dei capi in carcere a vita "anche immobile in un letto e incapace di sedersi" e se la prende anche con coloro i quali sul web si chiedono: "Che vi aspettate da uno Stato che ha pietà per Totò Riina e non per le sue vittime?".