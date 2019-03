"Si deve fare gli affari suoi". Così la Meloni zittisce la Gruber in diretta

“Meloni, quale è la sua idea di famiglia tradizionale visto che lei vive more uxorio con il suo compagno, ha fatto una figlia non si è spostata…”. Toccata nel vivo delle sue scelte personali e familiari da Lilli Gruber, Giorgia Meloni, ospite della trasmissione Otto e Mezzo, invita la conduttrice a “farsi gli affari suoi”. E poi spiega le sue ragioni: “Io sono una persona che ha fatto un figlio fuori dal matrimonio e non pretendo di avere il favore che la Costituzione italiana riconosce alle coppie spostate, è chiaro?”.

Insomma, chiarisce la leader di Fratelli d’Italia, invitata in studio a discutere del Congresso delle famiglie che si terrà a Verona e al quale prenderà parte, “io non ho un approccio confessionale a questi argomenti, io ho un approccio laico, quello che si dice su questo congresso è falso”. La Meloni contesta una ad una tutte le fandonie montate ad arte da quello che definisce “il politicamente corretto” per gettare fango sulla kermesse veronese, ma l’impresa si rivela più ardua del previsto. Viene continuamente sovrastata, tanto dalla conduttrice, quanto dagli altri ospiti (Andrea Scanzi e Maurizio Damilano). Volano scintille. E alla fine, la Gruber, dopo aver minacciato di togliergli l’audio, interrompe il collegamento.