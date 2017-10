Sicilia, ecco i viaggi sugli yacht a "5 stelle". Orlando: denuncio l'Ue

Sicilia e Sardegna sono le mete gettonate dagli sbarchi fantasma. Viaggi costosi su vecchi yacht e velieri che assicurano, a chi paga profumatamente, un viaggio dignitoso e, soprattutto, danno la possibilità di rendersi irreperibili una volta messo piede su una delle tante spiagge italiane. Ieri è toccato all'Oasi protetta di Vendicari, nel Siracusano, dove sono approdati 61 immigrati. Sono stati rintracciati e condotti nel porto commerciale di Augusta dopo che lo yacht «Elleni II», battente bandiera Usa si è incagliato tra le dune. Dello scafista, russo o ucraino, nemmeno l'ombra. Il viaggio è costato 6mila euro a testa ai passeggeri pachistani, indiani e afghani, partiti da Instanbul: tra essi nove minori, uno dolo dei quali accompagnato. Hanno viaggiato su un veliero di una ventina di metri, l'«Inktuis» i 119 siriani e iracheni partiti anch'essi da Instanbul giunti il giorno prima alle Eolie. Anche in questo caso gli scafisti hanno fatto perdere le proprie tracce.

In molti riescono a bypassare i controlli sanitari e l'identificazione. «Continua l'intreccio perverso e criminale tra genocidio e business commenta il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando - L'Europa ogni tanto si sveglia e scopre quello che sta accadendo, una strage degli innocenti, frutto di un sistema criminogeno. Ora sono arrivati i russi, gli ucraini con gli yacht e le barche a vela, e il business continua». E aggiunge: «Noi siamo a favore dell'abolizione del permesso di soggiorno. La ricca Europa potrebbe sicuramente accogliere i migranti piuttosto che lasciarli morire in mare. La mia è unaccusa da giurista: non mi riferisco alla distinzione, che io non accetto, tra migranti economici e richiedenti asilo. Ma al fatto che in base alla propria legislazione l'Europa riconosce il diritto all'asilo dei siriani, ma poi non li mette in condizione di raggiungere l'Europa. Li costringe a vendersi a mercanti di morte: la denuncio per geocidio».