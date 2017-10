Sicilia, Di Maio: "Voto e libertà a rischio, intervenga l'Osce"

Il canddiato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, impegnato in Sicilia in vista del voto di novembre, alza il livello dello scontro. "Interesseremo l’Osce per verificare e monitorare il corretto svolgimento delle elezioni. E anche i cittadini si rendano disponibili come rappresentanti di lista: è molto importante monitare tutte le operazioni di scrutino. Siamo molto preoccupati per la possibilità concreta che il voto sia inquinato dagli impresentabili del centrodestra e dalla pratica del voto di scambio".

Per Di Maio "c’è un grave pericolo di condizionamento del voto e di mancanza di libertà di voto, per questo chiediamo l’intervento degli organismi internazionali come si fa in quei Paesi in cui la libertà è a rischio perchè si può condizionare il voto".

"Interesseremo l’Osce - ha chiarito ulteriormente Di Maio - per monitare il corretto svolgimento delle elezioni. Lo abbiamo già fatto in passato. Interesseremo il direttore dell’Ufficio Osce per le istituzioni democratiche e dei diritti umani. Lo interesseremo perché faccia intervenire l’organismo per vigilare sul corretto svolgimento delle elezioni. Depositeremo nelle prossime ore anche una risoluzione in Commissione alla Camera per impegnare il governo a chiedere la stessa cosa che chiederemo noi con due lettere: una di Cancelleri e l’altra mia come vicepresidente della Camera, perché quello che abbiamo visto in questi giorni fa davvero rabbrividire". È molto importante, ha proseguito, "monitare tutte le operazioni di scrutinio, soprattutto in alcune zone, anche i cittadini ci aiutino".

Di Maio poi si rivolge alla Commissione Antimafia: "Faccio un appello alla presidente Bindi perché velocizzi tutte le procedure per partorire l'elenco degli impresentabili prima delle elezioni". E aggiunge: "L'elenco lo ha partorito finora Giancarlo Cancelleri, la commissione parlamentare Antimafia ancora non lo ha fatto. Glielo abbiamo consegnato noi, dicono che ci sono problemi tra la commissione e le procure per la trasmissione di tutte le informazioni? Stiamo scherzando? Vogliamo far ridere tutto il mondo? Ci sono impresentabili segnalati dalla stampa e da una formazione politica perché la commissione Antimafia ha un problema a reperire le informazioni. Siamo lo zimbello del mondo".