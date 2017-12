Berlusconi: "Nel nostro programma anche il Codice in difesa dei diritti degli animali"

"La salvaguardia degli animali mi sta molto a cuore", ha detto ai microfoni di Radio 101 Silvio Berlusconi. Per il leader di Forza Italia "c'è una grande azione da fare" per fare adottare "i tanti cani e i tani gatti che si trovano nei canili e nei gattili pubblici". Nel programma del centrodestra non manca infatti "il Codice in difesa dei diritti degli animali" e anche delle a"gevolazioni fiscali per chi si prende cura di un animale domestico", ha aggiunto Berlusconi.

Tra le misure previste in favore e difesa degli animali, l'ex premier prevede anche degli aiuti per le persone che non possono permettersi il veterinario: "Pensiamo di poter arrivare a visite quindicinali o mensili gratuite, e a togliere sempre per persone anziane o che non vivono in condizioni di benessere- l'Iva dal cibo degli animali", ha aggiunto.

Inoltre, Berlusconi ha fatto anche dei sondaggi sul tema, scoprendo che il "92% di chi ha un gatto lo considera membro della famiglia e il 72% è disposto a togliersi cibo dalla bocca per dargli da mangiare". Ma l'ex premier non ha rinunciato a un po' di ironia durante le sue ricerche: "Poi io, essendo un pò birichino ho chiesto alle signore se si trovassero ad affrontare la spiacevole scelta di dover scegliere tra il proprio gatto o cagnolino e il marito. Bè le signore, approfittando dell'anonimato, si sono sfogate: il 73% rinuncerebbe al marito".