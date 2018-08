Il sindaco di Riace: "Viminale verso lo sblocco dei fondi". Salvini: "Non mi risulta"

Il rapporto tra Matteo Salvini e Mimmo Lucano, sindaco di Riace e sempre attivo sul fronte dell'accoglienza, non è mai stato facile. Il suo modello di accoglienza è stato sempre criticato dall'attuale ministro degli Interni e lo scorso anno lo stesso Lucano è finito anche sotto indagine. Recentemente, qualche giorno fa, a Riace è arrivato lo scrittore Roberto Saviano che ha esaltato il modello di aministrazione di Lucano affermando che tutta l'Italia deve essere una Riace.

Adesso però il Comune a sorpresa annuncia che il Viminale sta valutando lo sblocco dei fondi per i rifugiati. È stato lo stesso sindaco ad annunciarlo: "Pare che qualcuno al ministero dell'Interno si sia reso conto che non solo devono ripristinare i finanziamenti, ma anche restituire i crediti pregressi". Poi lo stesso Lucano ha aggiunto: "Da Roma ci hanno detto che la situazione si sta normalizzando, perché i rilievi sulla rendicondazione dei finanziamenti, fatti dalla prefettura, si rivelati infondati. Il processo è in itinere, ma a quanto pare dovranno restituirci anche i fondi che nel 2017 ci hanno negato". Il sindaco poi parla anche delle ispezioni prefettizie che hanno fatto luce sulla gestione dei fondi come ad esempio le borse lavoro destinate alle cooperative che ospitano i migranti: "C'è stata una seconda ispezione prefettizia assolutamente positiva, tuttavia per mesi se ne sono perse le tracce. Ma la verità comincia ad emergere", ha concluso Lucano. Ma in serata è arrivata la risposta di Salvini: "Sblocco dei fondi? Non mi risulta...".