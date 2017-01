Sisma, Sgarbi: "Strage di Stato, governo di ubriachi"

Vittorio Sgarbi, dopo aver ammonito, a suo modo, il governo Gentiloni di darsi una mossa nell'aiutare le popolazioni terremotate, oggi rincara la dose sulle pagine del Tempo.

Sgarbi ha criticato nuovamente il metodo d'attribuzione delle case ai terremotati, il sorteggio "come se l'assistenza a chi ha perso tutto fosse una lotteria". "Questo governo - attacca il critico d'arte - appare sempre più un'assemblea di ubriachi, che sembra procedere non per qualche oscuro vantaggio, ma senza senso, tenendo la sinistra invece della destra e quindi ogni volta scontrandosi contro chi procede dalla parte giusta".