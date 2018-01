Smog, 2017 un anno nero: sono 39 le città fuori limite

Emergenza smog sempre più cronica in Italia: aria irrespirabile nelle grandi città con un 2017 da «codice rosso» a causa delle elevate concentrazioni delle polveri sottili e dell'ozono. A fotografare la situazione è «Mal'aria 2018-L'Europa chiama, l'Italia risponde?», il rapporto sull'inquinamento atmosferico realizzato da Legambiente. Nel 2017 in trentanove capoluoghi di provincia è stato superato, almeno in una stazione ufficiale di monitoraggio di tipo urbano, il limite annuale di trentacinque giorni per le polveri sottili con una media giornaliera superiore a 50 microgrammi/metro cubo.

Situazione critica specialmente nelle zone della pianura padana: in trentuno dei trentasi capoluoghi di provincia delle quattro regioni del nord (Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna) è stato sforato il limite annuo giornaliero. I valori peggiori si registrano a Torino, Milano e Napoli, che primeggiano sulle sorelle europee come Siviglia, Marsiglia e Nizza. Negli anni successivi al 2013, la situazione delle città italiane non è migliorata.