"È solo influenza", ma la bimba muore

Procida è attonita. Una bambina di quattro mesi è deceduta nella mattinata nell'ospedale «Gaetanina Scotto», dopo che l'altro ieri era stata rimandata a casa dopo una visita al pronto soccorso. Ai genitori, secondo le prime ricostruzioni, il medico di turno aveva parlato di influenza. Ieri mattina, dopo l'aggravamento delle sue condizioni di salute, che avevano portato a disporne l'intubazione, il decesso, in seguito al quale i carabinieri della compagnia di Ischia e quelli della stazione di Procida, coordinati dal capitano Andrea Centrella, hanno sequestrato le cartelle cliniche e disposto il sequestro della salma, sulla quale verrà effettuato l'esame autoptico al II Policlinico di Napoli. I militari procedono d'ufficio con l'ipotesi dell'omicidio colposo, non essendo stata formalizzata alcuna denuncia dai genitori della bambina. «La bambina stava bene ed ora si dovranno stabilire le cause del decesso. Ieri sera non c'erano gli estremi per tenerla ricoverata qui», la difesa dei medici.